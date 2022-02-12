В Кремле прокомментировали беседу между Путиным и Макроном

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон подняли на обсуждение тему спекуляции о «вторжении» России на Украину, сообщают в Кремле.

Лидеры двух государств высказали друг другу мнение относительно провокаций со стороны Запада о готовящемся российском вторжении на территорию Украины. При этом Кремль, говоря о беседе Путина и Макрона, подчеркивает, что что западные страны пытаются «накачать» украинское государство мощным вооружением, чтобы сподвигнуть Киев на начало военных действий с Донбассом.

Также президент России Путин обратил внимание французского коллеги на нежелание представителей стран Запада призвать власти Украины к выполнению условий Минских соглашений.

Путин обсудил с Макроном и вопрос гарантий безопасности. Он сообщил главе Франции, что США и НАТО проигнорировали российские инициативы по обеспечению безопасности в Европе.