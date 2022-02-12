Минобороны РФ: американская АПЛ обнаружена в российских территориальных водах

Атомная субмарина ВМС США типа «Вирджиния» обнаружена в районе учений Тихоокеанского флота,в пределах территориальных вод РФ.

Экипаж американской подлодки сначала проигнорировал предупреждение о недопустимости нарушения российских границ, заявили представители Минобороны РФ.

«Фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства в связи с нарушением подлодкой США территориальных вод РФ», — сказано в опубликованном релизе.

После решительных действий фрегата «Маршал Шапошников» американская подлодка ушла в нейтральные воды, сообщили в российском военном ведомстве.