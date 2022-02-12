Российский дипломат Полищук сравнил действия властей Украины с поведением ребенка

Украинские власти пытаются исказить положения Минских соглашений. Об этом заявил руководитель Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В интервью РИА Новости российский дипломат раскритиковал выступления Киева на заседаниях «нормандского формата» и Контактной группы. Полищук сравнил действия руководства Украины с поведением ребенка.

«На этой неделе состоялись онлайн заседание Контактной группы и встреча советников лидеров "нормандских" стран в Берлине. И то, и другое – вновь безрезультатно. На таких встречах Киев часто ведет себя как enfant terrible, избалованный ребенок, пытаясь исказить положения, черным по белому записанные в "Комплексе мер"», — говорится в комментарии дипломата.

Ранее Полищук сообщил об обращении Москвы к западным партнерам. Российские власти призывают зарубежных лидеров и политиков оказать влияние на Киев в вопросе минских договоренностей.