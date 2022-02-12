Новосибирцы оплатили дорогие операции по пересадке волос и остались с кровавыми шрамами

Двое жителей Новосибирска оплатили дорогостоящие операции по пересадке волос. В итоге они остались с кровавыми проплешинами, но результата так и не получили.

Доктор обещал своим клиентам пышную шевелюру. Однако мужчины так и не смогли дождаться положительного эффекта от процедуры. Они получили лишь окровавленные затылки и шрамы.

Один из них, 39-летний Алексей, работающий риелтором, решил заняться своим внешним видом, чтобы привлекать больше клиентов. За операцию по пересадке волос он отдал 170 тысяч рублей. Врачи обещали, что все заживет за считаные дни, однако затылок продолжал кровоточить. Вместо трех тысяч графтов для трансплантации, за которые он заплатил, мужчина насчитал всего 500. Спустя два месяца от процедуры не было никакого положительного эффекта, сообщает «Комсомольская правда».

Другой обманутый клиент, 34-летний Андрей, страдал от андрогенной алопеции уже с 22 лет. Он нашел клинику в интернете и в итоге заплатил за операцию по пересадке волос 216 тысяч рублей. Как оказалось, ему установили всего полторы тысячи графтов вместо обещанных трех тысяч, и результата он, как и риэлтор Алексей, тоже не увидел. Мужчина планирует обратиться в суд.