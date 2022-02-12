Роскосмос предупредил, что к Земле приближается огромный астероид

Огромный астероид, по размерам равный четырем Эйфелевым башням, приближается к Земле, предупредили в госкорпорации «Роскосмос».

Астероид пролетит мимо нашей планеты 4 марта, сообщили в официальном канале Роскосмоса. Небесный объект получил номер 138971 (2001 CB21).

«Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в 4 раза выше Эйфелевой башни», — говорится в сообщении.

Вероятность столкновения объекта с Землей исключена, так как он приблизится к ней на 4,8 миллиона километров, пояснили в Роскосмосе. Ученые квалифицируют этот астероид как «потенциально опасный».