Диетолог Соломатина объяснила, как преодолеть тягу к пище во время стресса

Многие люди из-за стресса начинают употреблять большое количество пищи. Как с этим бороться, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Чтобы преодолеть желание есть на фоне стресса, необходимо выработать другой механизм получения гормонов удовольствия и вознаграждения. Например, можно заняться рукоделием, рисованием, чтением, готовкой и любым другим хобби, отметила Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Важно включить другой механизм получения гормонов удовольствия и вознаграждения — вязание, рисование, чтение, готовка, что угодно», — подчеркнула диетолог.

Человек должен сознательно решить, что именно приносит ему удовольствие, повторять это действие и зафиксироваться на нем. Тогда вознаграждение от еды отойдет на второй план и перестанет доминировать.