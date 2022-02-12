ОПЗЖ предложила Зеленскому уйти в отставку в случае невыполнения Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить требования Минских соглашений или уйти в отставку. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Политики активно призывают украинского лидера и его команду организовать работу Трехсторонней контактной группы в Минске и согласовать позиции в «нормандском формате».

Также участники ОПЗЖ требуют принять законы, которые закрепят характерные черты проведения процедуры выборов на территории Донецка и Луганска, особый порядок в местном самоуправлении и официальные конституционные положения о статусе Донбасса.

«ОПЗЖ требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране. Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку», — пишут в заявлении на официальном сайте партии.

По словам политиков, прекращение внутреннего конфликта и преодоление энергетического кризиса на Украине зависит только от выполнения минских договоренностей.