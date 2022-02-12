Шойгу и Остин обсудили по телефону вопросы безопасности

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Беседа глав российского и американского оборонных ведомств Сергея Шойгу и Ллойда Остина была посвящена широкому кругу вопросов безопасности, которые представляют интерес для РФ и США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Накануне Шойгу встретился в Москве с делегацией британского военного ведомства, которую возглавил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.