Загитова заявила, что не верит в положительный результат допинг-пробы Валиевой

Алина Загитова поддержала соотечественницу Камилу Валиеву, оказавшуюся в центре допингового скандала на зимней Олимпиаде в Пекине.

Российская фигуристка Алина Загитова не верит, что ее соотечественница Камила Валиева употребляла запрещенные вещества перед пекинской Олимпиадой. Об этом победительница ОИ в Пхенчхане рассказала в эфире Первого канала.

«Камила, ты держись. Ты потрясающая девочка. Как сказала Татьяна Анатольевна, мы — не верим», — сказала Загитова.

Накануне официально подтвердилась информация о положительной допинг-пробе Валиевой, взятой у фигуристки в декабре 2021 года. Из-за этого действующая чемпионка Европы может пропустить соревнования одиночниц в рамках пекинской Олимпиады. Решение о возможном отстранении примет выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).