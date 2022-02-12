Силовики задержали сына замминистра МВД Зубова за попытку дать взятку в Самаре

В Самаре сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подкупе работника спецслужбы. Среди них оказался и сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Согласно полученным данным, задержанные представляли крупную региональную базу по перевалке нефтепродуктов. Желая обеспечить себе покровительство со стороны ФСБ, фигуранты попытались подкупить сотрудника спецслужбы, обещая ежемесячно платить ему по пять миллионов рублей. Однако провернуть аферу не удалось: офицер участвовал в оперативном мероприятии, поэтому злоумышленники были быстро задержаны.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения: следствие намерено ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.