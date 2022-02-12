Похожий на главу района в Крыму мужчина исполнил танец живота на фоне портрета Путина

Человек, напоминающий главу Нижнегорского района Республики Крым Антона Кравеца, исполнил танец живота перед депутатами и чиновниками в здании администрации поселка Нижнегорский. Необычный случай попал на видео.

Человек в видеоклипе исполняет эротический танец под портретом президента Российской Федерации Владимира Путина, а также под флагом Крыма. Видеооператор за кадром отметила, что в кадре глава администрации, можно услышать фразу: «Это Кравец!».

Танец живота, или беллиданс — западное название танцевальной техники, которая получила распространение в арабских странах и на Ближнем Востоке. Предполагается, что обычай зародился в Египте и уходит своими корнями в доисламскую эпоху. Танцем живота занимались девушки, делая при этом пластичные движения бедрами и сочетая их с изящными взмахами рук. Со временем новое развлечение проникло и в страны Европы.