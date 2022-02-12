Зеленский указал на необходимость изучения всех материалов о «вторжении» России на Украину

Полномасштабной войны на Украине нет. С таким заявлением перед прессой выступил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал информацию о «вторжении» России на Украину. Глава государства констатировал большое количество сведений на эту тему и указал на необходимость изучения всех этих материалов.

«Мы принимаем к сведению всю эту информацию. Мы благодарны за всю эту информацию. Но мы должны четко анализировать всю эту информации. Пока полномасштабной войны на сегодня в Украине нет», — говорится в речи Зеленского.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал «вторжение» РФ на Украину. Он считает, что это произойдет до завершения зимних Олимпийских игр в Пекине.

В Кремле продолжают опровергать заявления о «вторжении» России. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не вынашивает подобные идеи.