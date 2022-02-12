Зюганов не смог навестить Жириновского в больнице

Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову не позволили навестить главу ЛДПР Владимира Жириновского в больнице. Об этом сообщил KP.RU сам Зюганов.

Лидер КПРФ признался, что планировал навестить коллегу, но его «пока не пускают». Также Зюганов подчеркнул, что Жириновский «запустил» свое состояние здоровья, поэтому был госпитализирован.

Напомним, что глава ЛДПР попал в Центральную клиническую больницу с поражением легких в связи с заражением «Омикроном». На данный момент его состояние стабильно, врачи оказывают необходимую помощь.

Зюганов находится в этом же медицинском учреждении. Он проходит профилактику, говорит о хорошем самочувствии и скорой выписке.

Ранее депутат Государственной думы Николай Харитонов объяснил причины тяжелого течения заболевания Жириновского. Также он отметил, что лидер ЛДПР делал прививку от коронавируса 8 раз.