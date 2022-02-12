Школьник пострадал при столкновении кроссовера и фуры на трассе Москва — Петербург

Кроссовер и большегруз не поделили трассу М-11 «Нева» под Петербургом. В результате столкновения пострадал четвероклассник, его увезли в больницу с переломом челюсти, сообщил источник канала 78.ru в правоохранительных органах.

Авария произошла на 603-м километре трассы. Предварительно установлено, что женщина, находившаяся за рулем KIA Sportage, не справилась с управлением и врезалась в фуру DAF с полуприцепом. От удара кроссовер налетел на металлическое дорожное ограждение.

В ДТП пострадал десятилетний пассажир KIA. Медики диагностировали у него перелом челюсти. В настоящий момент школьник находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести. По данному факту правоохранители организовали проверку, направленную на установление причин и обстоятельств столкновения.

Нынешней зимой в Петербурге существенно увеличилось число аварий. Зачастую причиной ДТП становились неблагоприятные дорожные условия на фоне обильных снегопадов. Горожане уверены, что в сложившейся ситуации виноват губернатор Александр Беглов, который не смог выполнить обещания по готовности города к зиме.