Джо Байден запланировал отдых Кэмп-Дэвиде после сообщений о «вторжении» России на Украину

Американские власти в очередной раз заявили о «скором вторжении» России на Украину, не предоставив доказательств. Вместе с тем советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан призвал своих соотечественников доверять сведениям Вашингтона.

Салливан сообщил о «вторжении» 11 февраля. Президент США Джо Байден также высказался по этому поводу, уточнив точную дату. По его словам, Россия «нападет» на Украину 16 февраля. После этих сообщений глава государства запланировал отдых в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

«Есть существенная вероятность, что Россия начнет военные действия еще до завершения Олимпиады», — сказал Салливан во время общения с журналистами.

Ранее стало известно, что Госдеп Соединенных Штатов распорядился об отъезде неосновного персонала посольства Америки на Украине. Как уточнялось в СМИ, сотрудники ведомства лично обзванивали своих сограждан.