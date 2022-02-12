МИД РФ: глава ведомства Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в российском ведомстве.

В ходе разговора Лавров обратил внимание на пропагандистскую кампанию Запада о «нападении» России на Украину и реакцию Вашингтона и Брюсселя на документы по гарантиям безопасности.

По мнению главы российского МИД, западная пропаганда, которую развернули Соединенные Штаты и их союзники, преследует неоднозначные цели. Таким образом украинские власти могут прибегнуть к саботажу минских договоренностей и военному разрешению ситуации в Донбассе.

Лавров также подчеркнул, что ответ Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует важнейшие для России тезисы: нерасширение НАТО на восток и неразмещение вооружения вблизи российских границ. Ранее дипломат уже говорил, что подобное отношение к вопросу безопасности может привести к серьезным последствиям.