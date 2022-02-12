Кардиолог Пианко посоветовал для здорового сердца есть на завтрак рыбу и яйца

Завтрак является важнейшим приемом пищи, он насыщает и заряжает энергией на весь день. Первая трапеза должна включать клетчатку и белок, считает американский кардиолог Леонард Пианко.

Продукты, богатые клетчаткой, полезны для здоровья кишечника и помогают снижать уровень плохого холестерина. Также она играет важную роль в снижении артериального давления, что уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Аминокислоты в белковой пище укрепляют мышцы и кости, помогают в регенерации тканей и борьбе с инфекциями.

«Потребление продуктов с содержанием белка на завтрак полезно для мышц и мозга, а также для сердечно-сосудистой системы», — считает Пианко.

На завтрак нужно есть жирную рыбу, яйца, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. Они оказывают положительный эффект на весь организм, подчеркнул кардиолог.