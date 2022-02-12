Пригожин через суд оспорит заявления Совета ЕС о связях с «группой Вагнера»

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Общий суд Европейского союза с требованием удалить недостоверную информацию о его связи с «группой Вагнера».

Голословные утверждения в адрес Пригожина Совет Европейского союза привел в обоснование санкционных мер, которые были наложены на «ЧВК Вагнера». В описание причин, по которым Совет ЕС внес эту структуру в санкционный список, была добавлена фраза о том, что указанную ЧВК спонсирует Пригожин.

«Подобную клевету, когда ее распространяет такой государственный орган, как Совет ЕС, называют нарушением прав человека. Евгений Викторович намерен добиться, чтобы распространители данных фейков, будь это власти иностранных государств или получатели западных грантов, были в судебном порядке привлечены к установленной законом и международными конвенциями ответственности», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен всегда отрицал связи с любыми военизированными или полувоенными структурами. Теперь Пригожин намерен добиваться справедливости в Общем суде Европейского союза, чтобы распространителей фейков привлекли к установленной законом ответственности.