Европу поссорить, Россию позлить. Зачем США готовят мир к «российскому вторжению» на Украину

Американская медийная кампания по нагнетанию обстановки вокруг ситуации на российско-украинской границе вышла из-под контроля, отпугивая даже близких союзников Вашингтона. Пока именитые СМИ и ключевые политики США убеждают мир в «скором вторжении России на Украину», даже называя конкретные даты начала «войны», Берлин и Киев все больше отдаляются от администрации президента Джо Байдена, сомневаясь в адекватности американского подхода и опасаясь провокаций.

Ранее Байден заявил, что «российское вторжение» начнется 16 февраля — аналогичную информацию дает издание Politico, хотя журналисты Bloomberg утверждают, якобы нападение запланировано на 15 февраля. Никаких доказательств не приводится, но они не очень-то нужны: из-за распространяемых слухов из Украины массово эвакуируют иностранных дипломатов.

Предсказуемо, руководство Украины настойчивой опекой Штатов уже не вдохновляется, а тяготится. 12 февраля президент Владимир Зеленский отметил, что в информационном пространстве слишком много информации о «глубокой эскалации со стороны России». По его словам, у украинских властей нет данных о якобы запланированном вторжении РФ 16 февраля.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о 100%-ном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16-го числа, дайте нам, пожалуйста, всю информацию», — сказал Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский лидер старается говорить с руководством США мягко, но недовольство Киева статусом жертвы больше не скрыть. Еще в конце января глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии оснований утверждать о полномасштабном наступлении РФ на страну, а вчера не увидел причин для эвакуации документов украинской разведки, о которой ранее сообщила газета Washington Post.

Дальнейшая медийная атака США против России обернется бедой для Украины: речь идет о падении курса гривны, крахе национальной экономики и отказе от инвестиций в страну, предупредили в МИД РФ. По словам Марии Захаровой, на Украину два месяца «прибивали клеймо, что на нее сейчас нападут» — после этого иностранные инвесторы будут обходить государство стороной.

Политологи согласны с тем, что продуманная Вашингтоном медийная кампания против РФ начала смущать и Киев.

«Американское преимущество — доминирование в мировом информационном пространстве, способность создать выгодный для себя и крайне неблагоприятный для России глобальный нарратив: Москва – хищный и безжалостный агрессор, противостоять которому – всеобщий долг, а вообще – спасайтесь, кто может, пока не поздно. И этот инструмент США задействуют сейчас по полной программе, не обращая внимания даже на объект патроната (Украина), который пытается слабо возражать против такого нагнетания», — отмечает профессор НИУ ВШЭ и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

wikipedia.org / Michael Fleischhacker / Public Domain

Германия тоже не верит

Откровенный немецкий демарш против амбициозной американской политики на Украине начался 22 января, когда Германия отказалась передавать вооружение Киеву из принципиальных соображений. Экспорт летального оружия из ФРГ в последние годы вообще не поддерживался, когда как США активно «накачивают» ВСУ и военной техникой, и боеприпасами. При этом эвакуируя из страны собственных дипломатов.

В Верховной раде предположили, что США стравливают два государства в попытке начать кровопролитную войну, погибать в которой будут не американские и не британские солдаты — страны НАТО неоднократно подчеркивали, что воевать (по крайней мере, своими руками) за благополучие европейской Украины не намерены.

Кажется, подобного сценария опасаются и в Германии, предпочитающей поддерживать с Россией нейтрально-положительные и взаимовыгодные отношения — как минимум, по стратегически важному вопросу импорта российского газа по «Северному потоку — 2». Да и к американской гегемонии, «ненавязчиво» распространившейся за последние 30 лет на евросоюзную политику, Берлин симпатий не питает. Особенно после попыток США заставить Германию свернуть строительство «СП — 2» санкционным давлением.

Не удивителен и скепсис граждан ФРГ по поводу американских заявлений о «российском вторжении» на Украину. Согласно опросу ZDF, к концу января в этом сомневались 57% опрошенных, а сейчас уже 63%.

Пресс-служба Западного военного округа /

Мнения в руководстве ФРГ тоже разделились: пока немецкие дипломаты уезжают на родину, а генконсульство переезжает из Днепра во Львов, глава ХДС Армин Лашет возмущается тем, что Германия рекомендует своим гражданам покинуть Украину, не советуясь с другими ключевыми странами Евросоюза.

«Германия призывает граждан покинуть Украину, а Франция нет. Почему федеральное правительство не соблюдает Аахенский договор? Если Европа не будет действовать сообща в кризис, то хотя бы Германия и Франция должны!», — написал Лашет в Twitter.

Таким образом, США убивают двух зайцев сразу: помимо давления на Россию и отторжения Украины от ближайшего соседа, Вашингтон «разделяет и властвует» в Евросоюзе. Речь идет не только о давнем проамериканском блоке стран ЕС (Польша, Румыния и страны Балтии), но и о внутренних делах ключевых государств Западной Европы. Например, накануне должность уполномоченного МИД ФРГ получила гражданка США Дженнифер Морган, не имеющая германского гражданства.

Пока на первых полосах мировых СМИ мифическая, но от этого не менее потенциальная «война России с Украиной», однако вопрос о суверенитете европейских государств как во внешней, так и во внутренней политике снова актуализируется — острее всего это чувствует Германия.