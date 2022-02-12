Статую Бэтмена могут установить в Твери

Новый туристический символ формируется в Твери. Проект запустили профессиональный путешественник Алексей Корзин и создатель музея фотографии «Искра» Роман Какоткин.

Жизнь Тверского Бэтмена связана с городом – он родился на Пролетарке, в лихие 90-е прошел путь от работяги до бандита и обратно, при этом сохранив стимул творить хорошие дела. Персонаж постоянно занимается физкультурой и привлекает к этому горожан и туристов, рассказал Корзин.

«Сейчас Бэтмен, как самый настоящий рыцарь, хочет показать Тверь с лучшей стороны и помочь гостям увидеть наиболее атмосферные и знаковые места нашего города», — отметил путешественник.

Туристы и жители Твери встречают знаки Темного рыцаря повсюду – на выставках, арт-объектах и картах. Сейчас создатели проекта ищут скульптора, чтобы установить статую Тверскому Бэтмену. Памятник станет культовой достопримечательностью и местом проведения фотосессий, добавил Корзин в комментарии Tverigrad.ru.