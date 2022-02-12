Экс-глава WADA Дик Паунд считает, что России нужно пропустить несколько Олимпиад

Член Международного олимпийского комитета (МОК) и бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд призвал Россию отказаться от участия в нескольких Олимпиадах, чтобы урегулировать ситуацию с допингом.

Паунд высказался о ситуации вокруг сомнительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Результаты анализов дали положительный результат на триметазидин. Экс-глава WADA предложил России пропустить несколько Олимпиад, чтобы разобраться в ситуации с допингом.

«В определенный момент, если вы абсолютно неисправимы, вы оказываетесь в положении, когда может быть введен тайм-аут для страны. Мы могли бы сказать — мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль», — приводит слова Паунда Reuters.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблемы и символы.