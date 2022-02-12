Киевский мэр Кличко одобрил план эвакуации граждан в столице в случае ЧС

Киевские власти готовятся к работе в условиях возможной ЧС. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Глава города одобрил план эвакуации граждан в Киеве в случае чрезвычайной ситуации. Он связывает возможное обострение с «вторжением» России.

«Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тыс. подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ и около 4 500 сооружений двойного использования», — приводятся слова Кличко в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Зарубежные политики и пресса продолжают заявлять о «вторжении» России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг бездоказательные сообщения и подчеркнул, что силы РФ перемещаются только в рамках государственных границ.