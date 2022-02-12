Представитель ПНЕ Ливии в Москве не вправе работать с МИД РФ после потери дипломатического статуса

Глава АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров заявил, что российский МИД вряд ли станет встречаться с дипломатом Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии в России Мохамедом Абдаллой Маграви.

По мнению политолога, Маграви потерял официальный статус в конце прошлого года, когда по решению ливийского парламента ПНЕ лишилось полномочий по истечению срока их действия.

Таким образом, представлять интересы Триполи в Москве дипломат попросту не вправе, а Россия «придерживается принципа общения с легитимной властью». Тем не менее, считает Захаров, высылать Маграви из России не имеет смысла, поскольку он может находиться в стране как частное лицо.

«Россия — не США, мы гостеприимная страна», — подчеркнул эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» / Вероника Галачиева

Переходное правительство Абд аль-Хамида Дабибы утратило легитимность в конце декабря, поскольку намеченные общенациональные выборы так и не состоялись. Тем не менее, Маграви остался в РФ, но лишился при этом дипломатического статуса.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей подверг критике Дабибу за то, что он попытался привлечь к себе внимание общественности, инсценировав 10 февраля нападение на свой автомобиль в Триполи.

«Митинг провалился – согнали меньше двух сотен. Решение привлечь к себе внимание, на скорую руку организовав покушение, – не стало для Дабибы реальным самоубийством, но станет самоубийством политическим», – заявил Шугалей.

Руководитель ФЗНЦ выразил уверенность, что это происшествие было организовано именно бывшим председателем ПНЕ, чтобы выставить себя жертвой в глазах общественности.