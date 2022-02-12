Более 20 машин пострадали при обрушении металлического каркаса на стоянке в Москве

Металлический каркас обрушился на автомобильную стоянку в московском районе Ивановское. В результате повреждения получили 25 машин, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Согласно полученным данным, инцидент произошел на одной из частных стоянок на Прокатной улице. В настоящее время на ЧП работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются устранением последствий аварии.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Информации о погибших или пострадавших не поступало.