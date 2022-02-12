Замглавы МО Великобритании: вывод военных инструкторов с Украины начнется 12-13 февраля

Военные специалисты и инструкторы, направленные Лондоном на Украину для обучения бойцов ВСУ использованию британских противотанковых ракет, будут эвакуированы домой в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Вывод персонала МО Великобритании с Украины начнется 12-13 февраля, сообщил Хиппи журналистам BBC.

«Все они (военные инструкторы минобороны Великобритании. — Прим. ред.) будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — отметил спикер.

По словам Хиппи, в случае гипотетического «нападения» российской армии на Украину Великобритания не сможет вывезти из страны своих военнослужащих.

Официальные представители Минобороны и МИД РФ многократно заявляли о строго оборонительном характере российской военной доктрины и отсутствии у Москвы каких-либо агрессивных планов в отношении любых суверенных государств.