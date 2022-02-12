Посольство США в Киеве: Госдеп распорядился от отъезде части персонала ведомства из Украины

Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде персонала из американского посольства в Киеве, сообщают сотрудники ведомства.

В посольстве США подчеркнули, что сотрудники неосновного штата покинут Украину по причине угрозы возможного развертывания военных действий.

«Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий», — пишет американское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Напомним, что Россия неоднократно опровергла заявления о намерении Москвы организовать «нападение» на Киев. При этом пропаганда со стороны стран Запада продолжается.