CAS огласит решение по делу Валиевой 14 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в Олимпиаде в Пекине 14 февраля. Об этом говорится в релизе CAS.

Арбитрами по делу спортсменки назначили итальянца Фабио Юдику, американца Джеффри Бенца и словенку Весну Бергант Ракочевич. Выездная комиссия начнет слушания 13 февраля в 15:30 по московскому времени. CAS огласит решение сторонам во второй половине дня понедельника.

Напомним, ситуация вокруг Валиевой возникла из-за сомнительного результата допинг-теста, который она сдавала 25 декабря прошлого года. В пробе спортсменки обнаружили триметазидин. Пока фигуристке разрешили продолжить участие в ОИ-2022, но Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются опротестовать это решение.