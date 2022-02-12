Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

CAS огласит решение по делу Валиевой 14 февраля

Спорт
CAS огласит решение по делу Валиевой 14 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в Олимпиаде в Пекине 14 февраля. Об этом говорится в релизе CAS.

Арбитрами по делу спортсменки назначили итальянца Фабио Юдику, американца Джеффри Бенца и словенку Весну Бергант Ракочевич. Выездная комиссия начнет слушания 13 февраля в 15:30 по московскому времени. CAS огласит решение сторонам во второй половине дня понедельника.

Напомним, ситуация вокруг Валиевой возникла из-за сомнительного результата допинг-теста, который она сдавала 25 декабря прошлого года. В пробе спортсменки обнаружили триметазидин. Пока фигуристке разрешили продолжить участие в ОИ-2022, но Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытаются опротестовать это решение.

#олимпиада #cas #валиева