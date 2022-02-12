Диетолог Макиша объяснила, почему с возрастом у людей меняются предпочтения в еде

Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, почему с возрастом меняются вкусовые привычки. Так, пожилые люди склонны переходить на рыбу и птицу, так как эти продукты легче перевариваются.

Многие люди с возрастом переходят с мяса на птицу и рыбу. Особенно это касается тех, кто старше 45 лет. Диетолог Макиша заявила, что у таких людей падает активность пищеварительных ферментов, и мясо уже не нравится им на вкус. Врач обратила внимание, что большинство детей не любит горький шоколад, и заявила, что причина этого — в гиперчувствительности к продукту.

«Дети обычно не едят горький шоколад, только взрослые. В младшем возрасте чаще выбирают молочный», — пояснила Макиша «Москве 24».

Мозгу нравится быстрые углеводы и жир, однако подобная еда вредит здоровью. Макиша посоветовала не злоупотреблять шоколадом и чипсами, так как пользы в этих продуктах нет.