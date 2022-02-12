Сотрудники Госдепа США по телефону уговаривают американцев уехать из Украины

Государственный департамент США обзванивает находящихся на Украине американских граждан из призывает их покинуть страну. Об этом сообщил журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер.

Сам корреспондент сослался на фотографа из США Пита Кихарта, который подтвердил эти сведения на странице в Twitter.

«Государственный департамент США звонит находящимся на Украине американцам и просит их немедленно покинуть страну. Это не автоматическое сообщение», — сообщил журналист.

Американский президент Джо Байден ранее призвал граждан США срочно покинуть Украину. По его словам, военнослужащие Вашингтона не смогут отправиться в Киев для эвакуации американцев.