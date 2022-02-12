Путин направил поздравительную телеграмму российским лыжницам после победы на ОИ-2022

Президент России Владимир Путин поздравил с победой российских лыжниц, принявших участие в эстафетной гонке 4x5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Поздравительная телеграмма от лица главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Владимир Путин поздравил с заслуженным золотом Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову. Президент отметил, что лыжницы оправдали надежды болельщиков и наставников.

«Уважаемые Юлия Сергеевна, Наталья Михайловна, Татьяна Андреевна, Вероника Сергеевна! Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом», — сказано в тексте телеграммы.

Команда Олимпийского комитета России завоевала три золотых награды на Олимпийских играх в Пекине. Сейчас россияне находятся на седьмом месте в медальном зачете.