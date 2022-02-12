Экскурсоводы пожаловались на затопление бункера Сталина в Самаре

Построенный в 1942 году бункер Иосифа Сталина заливает водой в Самаре. Причиной стали неполадки в водоснабжении.

Серьезная проблема возникла в одном из известнейших экскурсионном пространстве областной столицы — бункере Сталина. Глава «Почты России» Максим Акимов и депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн стали свидетелями потопа в музее. Экскурсоводы попросили обратить внимание на плачевное состояние стен в здании, которые заливает водой.

Бункер Сталина, который находится на глубине 37 метров, является памятником культурного наследия федерального уровня. Его построили в Куйбышеве в 1942 году для высшего начальства СССР, а после окончания войны из бункера сделали музейный комплекс.