Статью с домыслами журналистов Telegraph о передаче ДНК Лиз Трасс России удалили

Статью о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, удалили в Telegraph.

Материал опубликовали ранее на официальном сайте издания. Ссылку на статью можно найти, сделав запрос в Google-поиске. Тем не менее при переходе нужная страница не открывается.

«Возникла обеспокоенность относительно возможности того, что Лиз Трасс «предоставила русским свою ДНК» с помощью теста на COVID во время своего недавнего визита в Москву», — писали корреспонденты газеты.

Напомним, что в материале Telegraph сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла предоставить российской стороне свою ДНК при сдаче ПЦР-теста. Он был необходим в ходе визита в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.