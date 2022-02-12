Почти 70 петербуржцев умерли от COVID-19 за прошедшие сутки

Рекордное количество пациентов с COVID-19 умерли за сутки в Санкт-Петербурге. Врачи констатировали 69 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Показатель смертности из-за распространения коронавируса продолжает расти в Северной столице. За сутки он увеличился на три единицы. До 12 февраля максимальным количеством случаев смерти было число 67.

Статистика по коронавирусу в Петербурге стремительно растет. Показатели инфицирования и госпитализации остаются на довольно высоком уровне. Врачи работают на износ, система здравоохранения испытывает большую нагрузку. Из-за массовых обращений за медицинской помощью остается перегруженной и горячая линия 122. Однако на фоне всех этих событий губернатор Александр Беглов продолжает делать оптимистичные заявления. Недавно он пообещал, что в скором времени коллективный иммунитет к коронавирусу достигнет нужного уровня.