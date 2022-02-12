Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом 13 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) начнет рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Рассмотрением дела Валиевой будет заниматься выездная панель CAS. Заседание состоится до старта личного турнира Олимпиады в Пекине. Матыцин считает, что россиянка не употребляла допинг.

«Мы следим, активны в этой ситуации. Звонил ей, два раза с ней разговаривал... В ее голосе оптимизм, энергия, это вдвойне убеждает, что абсолютно она невиновна, рассчитываем на справедливое рассмотрение дела», — высказался министр спорта в разговоре с журналистами на «Лыжне России».

Проба Камилы Валиевой на допинг от 25 декабря оказалась положительной. В ходе рассмотрения дела CAS может запросить вскрытие пробы B. После опротестования решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отстранении фигуристка продолжила участие в Олимпийских играх в Пекине.