Японские спецслужбы могут использовать грязные методы работы, мечтая заполучить Курильские острова. Об их деятельности рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, у Токио на Курильских островах есть две стратегические цели. Во-первых, японцы проводят разведку для получения информации о российской военной технике, во-вторых — они пытаются завоевать «сердца и умы» жителей Курил.

«Они не только получают информацию, но и пытаются создать агентов влияния среди местных. Проводят работу, направленную на формирование у жителей островов такой мысли, что в случае изменения юрисдикции им жить будет легче и проще. Но на самом деле это всего лишь пропаганда», — рассекретил уникальные подробности работы японцев Суконкин изданию «ПолитЭксперт».

Россия активно укрепляет Курильские острова с помощью противокорабельных береговых ракет. Вооружение помешает любому потенциальному агрессору высадиться на берег.

Военный эксперт добавил, что напряженность между Россией и Японией усиливается из-за действий США. Например, недавно американский посол в Токио заявил, что Белый дом поддерживает Страну восходящего солнца в вопросе принадлежности Курильских островов.