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Военный эксперт Суконкин указал на попытку японских агентов «завоевать сердца» жителей Курил

Политика
Военный эксперт Суконкин указал на попытку японских агентов «завоевать сердца» жителей Курил

Японские спецслужбы могут использовать грязные методы работы, мечтая заполучить Курильские острова. Об их деятельности рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.

По его словам, у Токио на Курильских островах есть две стратегические цели. Во-первых, японцы проводят разведку для получения информации о российской военной технике, во-вторых — они пытаются завоевать «сердца и умы» жителей Курил.

«Они не только получают информацию, но и пытаются создать агентов влияния среди местных. Проводят работу, направленную на формирование у жителей островов такой мысли, что в случае изменения юрисдикции им жить будет легче и проще. Но на самом деле это всего лишь пропаганда», — рассекретил уникальные подробности работы японцев Суконкин изданию «ПолитЭксперт».

Россия активно укрепляет Курильские острова с помощью противокорабельных береговых ракет. Вооружение помешает любому потенциальному агрессору высадиться на берег.

Военный эксперт добавил, что напряженность между Россией и Японией усиливается из-за действий США. Например, недавно американский посол в Токио заявил, что Белый дом поддерживает Страну восходящего солнца в вопросе принадлежности Курильских островов.

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