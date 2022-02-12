Палата представителей является единственным легитимным органом власти Ливии, поэтому никто не вправе оспаривать назначение Фатхи Башаги на должность премьер-министра, считает предприниматель Евгений Пригожин.

Корреспонденты издания «Правда.ру» начали подготовку аналитического материала о недавних событиях в Ливии. Журналисты обратились Пригожину с просьбой прокомментировать последние события в североафриканском государстве.

Палата представителей решила, что премьер-министром будет Башага, и никто не в праве оспаривать легитимность его назначения, заявил Пригожин. Он также добавил, что Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в лице специального советника генерального секретаря ООН Стефани Уильямс является главным нелегитимным органом.

«Я внимательно изучил данный вопрос и считаю, что Палата представителей — единственный легитимный орган в Ливии сегодня. И этот орган решил, что премьер-министром будет Фатхи Башага. И никто не вправе оспаривать легитимность его назначения. Ливийская исполнительная власть обязана принять решение Палаты представителей быстро и четко его исполнить. Что касается вопроса легитимности в Ливии, то главный нелегитимный орган, который сегодня играет на ливийском поле, — это МООНПЛ в лице Стефани Уильямс», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Избранный Палатой представителей Ливии премьер-министр Башага ранее прибыл в Триполи. Там он провел пресс-конференцию. По его словам, новое временное правительство намерено работать на благо всех ливийских граждан.