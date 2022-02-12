В Кремле напомнили о конструктивном характере выступления Путина в Мюнхене

Выступление президента России Владимира Путина в Мюнхене 15 лет назад было призывом решать проблемы, но Запад этого не услышал. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он вспомнил, что тогда много общался с западными журналистами. К сожалению, они восприняли в штыки слова российского президента. Они называли их агрессивными.

«Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались», — сказал Песков.

Произнося речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, Путин раскритиковал внешнюю политику США и выступил против однополярного мироустройства. Он также призвал к нерасширению НАТО.