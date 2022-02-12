Мусульманки из Франции борются за право играть в футбол в хиджабе

Французские власти выясняют отношения с представителями движения Les Hijabeuses – мусульманками, которые выступают против запрета на ношение хиджаба во время спортивных соревнований. В конце января соответствующую поправку в законодательство Пятой республики принял Сенат, после чего в стране прошли несколько локальных протестных акций.

France 24 передает, что некоторые высокопоставленные чиновники начинают вставать на сторону мусульманок. Речь идет об Элизабет Морено – французском министре, ответственном за гендерное равенство.

«Сегодня на футбольных полях головные платки [хиджабы] не запрещены. Я хочу, чтобы закон соблюдался. <…> Женщинам должно быть позволено одеваться так, как им заблагорассудится», — заявила Морено.

Последнюю акцию протеста мусульманки из Франции провели прямо на газоне перед зданием Дома инвалидов (дворец, построенный в конце XVII века в центре Парижа в качестве благотворительного заведения для армейских ветеранов). Группа молодых женщин, многие из которых были в хиджабе, принялись играть в футбол, а их сторонники держали в руках плакаты с надписями «Футбол для всех» и «Дайте нам поиграть».

« Laissez nous jouer ! »



Nouveau match de foot des @leshijabeuses qui militent pour le droit à porter le voile durant les compétitions sportive. pic.twitter.com/Qdoc6V690d — Clément Lanot (@ClementLanot) February 9, 2022

При этом Административный суд Парижа на днях оштрафовал городской полицейский департамент и его главу Дидье Лаллемана за то, что он одобрил запрет на проведение данных протестных акций. Теперь Лаллеман обязан заплатить одну тысячу евро активистам «по защите хиджаба».

Prt Scr youtube.com / L'Obs

«Наша цель — бороться с запретом женщин, которые носят платок на спортивных соревнованиях, — объяснила представительница Les Hijabeuses по имени Инес. — В наши дни нам не следует выбирать между ношением головного платка и занятиями спортом. Просто нужно перечитать закон и увидеть, что в нем говорится о свободе вероисповедания».

После недавнего заседания Сената Франции правила местной Федерации футбола гласят, что игроки, участвующие в матчах, не имеют права носить «показные религиозные символы». В число последних помимо хиджабов входят еврейские кипы. Авторами инициативы выступили представители партии «Республиканцы».