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Мусульманки из Франции борются за право играть в футбол в хиджабе

Европа и США
Мусульманки из Франции борются за право играть в футбол в хиджабе

Французские власти выясняют отношения с представителями движения Les Hijabeuses – мусульманками, которые выступают против запрета на ношение хиджаба во время спортивных соревнований. В конце января соответствующую поправку в законодательство Пятой республики принял Сенат, после чего в стране прошли несколько локальных протестных акций.

France 24 передает, что некоторые высокопоставленные чиновники начинают вставать на сторону мусульманок. Речь идет об Элизабет Морено – французском министре, ответственном за гендерное равенство.

«Сегодня на футбольных полях головные платки [хиджабы] не запрещены. Я хочу, чтобы закон соблюдался. <…> Женщинам должно быть позволено одеваться так, как им заблагорассудится», — заявила Морено.

Последнюю акцию протеста мусульманки из Франции провели прямо на газоне перед зданием Дома инвалидов (дворец, построенный в конце XVII века в центре Парижа в качестве благотворительного заведения для армейских ветеранов). Группа молодых женщин, многие из которых были в хиджабе, принялись играть в футбол, а их сторонники держали в руках плакаты с надписями «Футбол для всех» и «Дайте нам поиграть».

При этом Административный суд Парижа на днях оштрафовал городской полицейский департамент и его главу Дидье Лаллемана за то, что он одобрил запрет на проведение данных протестных акций. Теперь Лаллеман обязан заплатить одну тысячу евро активистам «по защите хиджаба».

Мусульманки из Франции борются за право играть в футбол в хиджабе
Prt Scr youtube.com  / L'Obs

«Наша цель — бороться с запретом женщин, которые носят платок на спортивных соревнованиях, — объяснила представительница Les Hijabeuses по имени Инес. — В наши дни нам не следует выбирать между ношением головного платка и занятиями спортом. Просто нужно перечитать закон и увидеть, что в нем говорится о свободе вероисповедания».

После недавнего заседания Сената Франции правила местной Федерации футбола гласят, что игроки, участвующие в матчах, не имеют права носить «показные религиозные символы». В число последних помимо хиджабов входят еврейские кипы. Авторами инициативы выступили представители партии «Республиканцы».

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