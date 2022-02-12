Сборная США по хоккею со счетом 4:2 обыграла Канаду в матче олимпийского турнира

Матч мужского хоккейного турнира в рамках ОИ-2022 между сборными Канады и США завершился победой американцев.

Сборная США со счетом 4:2 обыграла Канаду во встрече второго тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Матч проходил на арене «Центральный». Сборная США впервые 12 лет обыграла Канаду на зимней Олимпиаде. Подопечные Дэвида Куинна единолично возглавили турнирную таблицу группы A. Канадская сборная занимает вторую позицию.

Мужской хоккейный турнир проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. В нем принимают участие 12 национальных команд. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.