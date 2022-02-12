Лыжницы Ступак, Непряева, Сорина и Степанова принесли России третье золото ОИ-2022

Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли эстафету на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсменки принесли третье золото Игр 2022 года в копилку национальной команды.

Представительницы России победили в эстафете 4х5 километров. Лыжницы достигли финиша за 53 минуты и 41,0 секунды.

Второе место заняли немки, отставшие от россиянок на 18,2 секунды. Бронза досталась шведкам, которые отстали от лидеров гонки на 20,7 секунды.

После победы лыжниц Россия находится на седьмом месте в общем медальном зачете. В копилке национальной команды три золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.