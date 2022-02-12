Китайские читатели Guancha упрекнули США в лицемерии из-за ситуации на Украине

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд попросила власти Китая «уговорить Россию поступить правильно» по ситуации вокруг Украины. Подобный призыв раскритиковали читатели китайского издания Guancha.

Комментаторы стали сомневаться в адекватности США после заявления американского дипломата. Некоторые пользователи Сети жестко прошлись по постпреду США в ООН и намекнули, что подобные наставления от представителей власти говорит о «проблемах с головой» в администрации Соединенных Штатов.

Читатели также обратили внимание, что ответственность за сложившуюся ситуацию между Москвой и Киевом лежит на плечах Вашингтона, и назвали реальное решение.

«Они такие смешные: сказали, что, если Россия и Украина начнут войну, часть ответственности должен взять на себя Китай! Они полоумные что ли?», — спрашивает один из пользователей.

«Отступление НАТО на Запад естественным образом решит украинский кризис», — заключает другой.

В последнее время страны Запада постоянно стремятся «уличить» Россию в планах о «нападении» на Украину, при этом занимаясь усилением военного присутствия на территории Восточной Европы. Москва опровергает любую информацию о «вторжении» и указывает на игнорирование условий Минских соглашений Киевом.