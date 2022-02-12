Биохимик Чорухлу посоветовал принимать антиоксиданты для защиты от «ржавления» организма

Турецкий биохимик и специалист по антивозрастной медицине Айшегюль Чорухлу сообщил об опасности «ржавления» организма, происходящего в клетках человеческого тела под воздействием кислорода. Этот процесс можно замедлить с помощью антиоксидантов, сообщает Sözcü.

В организме непрерывно происходят окислительные процессы, ведущие к образованию свободных радикалов, повреждающих ткани человеческого тела. Старение и неправильной образ жизни со временем усиливают «ржавление» организма, и вредных веществ становится все больше. Для защиты от этих негативных факторов Чорухлу посоветовал принимать больше антиоксидантов.

Антиоксиданты содержатся в большом количестве в овощах, фруктах и полезных жирах. Эти вещества придают пище разный цвет: так, виноград является фиолетовым благодаря ресвератролу, а в желто-оранжевых ягодах содержится много витамина C. Все антиоксиданты очищают организм от «ржавчины», заметил специалист. При этом лучше выбирать темные овощи и есть их сырыми, ведь именно тогда эти вещества окажут наибольшую пользу.

Много антиоксидантов содержится, к примеру, в морской капусте, сообщил доктор Мясников, передает телеканал «360». Среди других незаслуженно забытых «советских суперпродуктов» он назвал гематоген, рыбий жир, чайный гриб и яблочный уксус.