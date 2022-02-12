Энтони Блинкен планирует переговорить с Сергеем Лавровым 12 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен переговорит с главой МИД России Сергеем Лавровым. О планах американского дипломата сообщили журналисты агентства Франс Пресс.

Телефонные переговоры руководителей внешнеполитических ведомств состоятся 12 февраля. В настоящее время темы беседы и конкретное время неизвестны.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — пояснили в СМИ.

Аналогичную информацию распространила и редакция Bloomberg. Как цитируют коллег журналисты RT, Блинкен в очередной раз намерен подчеркнуть единство западных партнеров на фоне обострившейся ситуации на Украине.