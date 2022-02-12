Метеоролог Вильфанд спрогнозировал россиянам теплую весеннюю погоду 14 февраля

Рекордные тепловые аномалии ожидают жителей европейской части России в День всех влюбленных. Подробности сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха в двух крупнейших городах России превысит норму на 8-9 градусов Цельсия. Шкала градусника может достигнуть отметки 3 выше нуля 14 февраля. На всей территории европейской России ожидается теплая весенняя погода в ближайший понедельник.

«На всей европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода. Наиболее заметные признаки весны в центре европейской части страны, а также на севере и северо-западе», — передает слова Романа Вильфанда РИА Новости.

Современные технологии способны устроить романтичный вечер в День всех влюбленных, даже если нет возможности провести это время вместе, передает телеканал «360». Виртуальное свидание или уникальный стикерпак помогут сделать 14 февраля незабываемым.