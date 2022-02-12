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«Наведите порядок». Володин раскритиковал саратовских чиновников за плохую уборку снега

Россия
«Наведите порядок». Володин раскритиковал саратовских чиновников за плохую уборку снега

Председатель Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Саратов, в ходе которой прошелся по центральным улицам столицы родного региона. Ситуация с уборкой снега и сосулек спикеру нижней палаты российского парламента пришлась не по душе.

Также Володин раскритиковал городские власти за игнорирование других насущных проблем: вывоз мусора, отлов бродячих собак. Председатель Госдумы напомнил мэру Саратова Михаилу Исаеву, что сейчас губернатор легко может отстранить градоначальника от работы.

«Такое недопустимо. Надо решать эту задачу. В каждом районе должны быть муниципальные мероприятия, главы районов должны отвечать за мусор, за снег, за ремонт тротуаров, защищать жизнь и здоровье граждан от бродячих собак. Перестраивайте работу, наведите порядок в городе. Когда площадок для вывоза снега недостаточно, спрашивайте с глав районов. Мы специально закон приняли, чтобы губернатор мог отстранять от работы мэра, глав районов», — заявил Вячеслав Володин.

При этом ремонтом тротуаров высокопоставленный гость из Москвы остался доволен. Бродячих собак, по словам Володина, «стерилизовали и выпустили обратно». Такой подход сложно назвать решением проблемы, ведь собаки «добрее от этого не стали», заключил спикер Госдумы.

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