Этери Тутберидзе заявила о невиновности Валиевой после скандала с допингом

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые высказалась о своей подопечной Камиле Валиевой после обвинений в адрес фигуристки в употреблении допинга.

По мнению Тутберидзе, возникла очень противоречивая ситуация. Тренер заявила, что абсолютно уверена в невиновности Валиевой.

«Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку», — прокомментировала она в эфире Первого канала.

Тренер указала на ряд странных, по ее мнению, фактов. Валиеву допустили к Играм с якобы сомнительным тестом, сделанным 25 декабря. Либо это роковое стечение обстоятельств, либо грамотно спланированный план, подчеркнула Тутберидзе.

Решение о допуске фигуристки к индивидуальному турниру на ОИ-2022 в Пекине будет принято до вечера 12 февраля. Российские спортивные чиновники ждут официальных заявлений от МОК.