Досрочные выборы лидера Туркменистана запланированы на 12 марта

Центризбирком Туркменистана сообщил о досрочных выборах главы государства. Процедура запланирована на 12 марта, пояснили в комиссии.

Действующий президент республики Гурбангулы Бердымухамедов поручил ЦИК готовиться к досрочной избирательной процедуре. Лидер страны 12 февраля указал на необходимость привлечения молодых специалистов к управлению государством. Свои силы президент намерен направлять именно в это русло.

Как пояснил Бердымухамедов, молодые управленцы воспитаны в соответствии с высокими требованиями современности. Туркменский лидер заверил, что не перестанет прилагать усилия для развития родной страны.