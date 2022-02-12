Президент ФФККР поддержал оказавшуюся в центре допинг-скандала Валиеву

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков выступил в поддержку Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала на ОИ-2022.

ФФККР окажет всестороннюю поддержку Камиле Валиевой и не сомневается в честности российской фигуристки. Соответствующее заявление сделал глава организации Александр Горшков.

«Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию», — рассказал президент ФФККР пресс-службе организации.

Накануне стало известно в допинг-пробе Валиевой, взятой у фигуристки в декабре 2021 года, обнаружено запрещенное вещество. РУСАДА отменил постановление об отстранении спортсменки, которая готовится к соревнованиям одиночниц на ОИ в Пекине. Тем не менее, МОК может не допустить фигуристку к участию в Олимпиаде. Решение о возможном отстранении Валиевой будет принято до 15 февраля.