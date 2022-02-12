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Уроки Казахстана. Почему Бердымухамедов уходит и кому передаст пост президента Туркмении

Политика
/ Обновлено: 12 февраля 2022 16:51
Уроки Казахстана. Почему Бердымухамедов уходит и кому передаст пост президента Туркмении

Туркменистан вступает в новую эпоху: президент Гурбангулы Бердымухамедов, кажется, намерен покинуть свой пост. Утром 12 февраля республиканский глава распорядился начать подготовку к внеочередным президентским выборам — они пройдут 12 марта, уточнили в ЦИК страны.

Накануне харизматичный Аркадаг («повелитель туркмен», как назвал себя сам Бердымухамедов) объявил о принятии «непростого решения о себе». Он напомнил, что два года назад достиг почтенного возраста пророка Мухаммеда (сейчас политику 64 года), а также намекнул на молодого преемника в президентском кресле.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — сообщил Бердымухамедов государственным СМИ.

Учитывая особенности туркменской политической системы, выстроенной пока еще действующим президентом за 15 лет правления, следующим республиканским главой с большой долей вероятности может стать его сын — 40-летний Сердар Бердымухамедов.

Здесь вам не Казахстан. Почему Бердымухамедов решил уйти, оставив Туркменистан сыну
wikipedia.org  / The Official CTBTO Photostream - Courtesy visit by Turkmenistan / CC BY 2.0

«По указке отца»

Транзит власти в Туркменистане готовился как минимум год. В начале прошлого марта Бердымухамедов назначил сына Сердара вице-премьером страны. Должность традиционно считается переходной.

«Карьерный рост [Сердара Бердымухамедова] говорит о том, что идет определенная подготовка к сценарию смены власти. Но против этого сценария играет то, что сам президент Туркменистана, судя по его активному присутствию в медиа и активным увлечениям различного рода, в полном здравии и никуда не собирается уходить. Это сценарий скорее на будущее, подготовка преемника», — заявлял ранее научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Именно через пост вице-премьера сам Аркадаг пришел к президентству в 2007 году после смерти первого постсоветского главы республики  и бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Сапармурата Ниязова.

Перед тем, как возглавить страну, вице-премьер Бердымухамедов пообещал ближайшему окружению Ниязова сохранить их полномочия и курс первого президента. Но придя к власти он тут же зачистил «ниязовские» элиты в государственном аппарате и принялся демонтировать культ личности Туркменбаши (Ниязов носил титул «главы туркмен»). Как выяснится позже, чтобы воздвигнуть культ свой.

Здесь вам не Казахстан. Почему Бердымухамедов решил уйти, оставив Туркменистан сыну
Pr Scr youtube.com  / Хроника Туркменистана

Эта показательная «дворцовая» стратегия 15-летней давности фактически исключает, что на выборах 12 марта победит кандидат, не связанный с Бердымухамедовым. Президент, получивший в 2020 году статус пожизненного сенатора, едва ли намерен рисковать положением своей семьи и полномочиями лояльных чиновников.

Единственный сын президента в «большой политике» уже давно — и понятно, к чему его готовили все эти годы. Сердар представлял Туркменистан при ООН в Женеве, возглавлял Ахалский велаят (столичный регион, между прочим), был министром промышленности, замминстра иностранных дел и даже руководил Высшей контрольной палатой.

Сложно сказать, насколько Бердымухамедов-младший был успешен в роли госуправленца. Но в качестве автономного политика его представить сложно.

Во-первых, нелегко подчеркнуть свою индивидуальность в тени отца-президента, известного весьма эксцентричными инициативами вроде чтения рэпа, диджейских сетов, публичного сжигания наркотиков в печи и объявления национального праздника в честь собак породы алабай. Во-вторых, знакомые Сердара описывают его как «не слишком амбициозного и целеустремленного человека», который делает все «скорее по наитию» или указке властного родителя.

Уроки Казахстана. Почему Бердымухамедов уходит и кому передаст пост президента Туркмении
gov.spb.ru  / Пресс-служба администрации Петербурга

В третьих, Бердымухамедов-старший может покинуть пост лишь номинально, но сохранить за собой контроль над республикой в роли «серого кардинала». На это намекает последнее выступление президента на внеочередном заседании Народного Совета Туркменистана 12 февраля, где тот и объявил об уступке государственного управления молодым руководителям. На этом же заседании была принята программа развития страны до 2052 года, гордо озвученная Бердымухамедовым: в документе расписаны государственные стратегии и реформы на 30 лет вперед.

Это означает, что передавать вожжи госуправления «чужим» президент не намерен, но рассчитывает на династию — к счастью, у Бердымухамедова есть любимый внук Керимгулы, уже полюбившийся публике своим музыкальным талантом. Но пока подросток не думает о бремени власти и учится заграницей.

Здесь вам не Казахстан. Почему Бердымухамедов решил уйти, оставив Туркменистан сыну
Pr Scr youtube.com  / 

Кто, если не он?

Речь Бердымухамедова была интригующей, но все же прямым текстом о своем уходе в отставку он не заявлял. Не исключено, что в выборах будет участвовать и сам президент. Информации о потенциальных конкурентах пока нет, но судя по выборам 2007 года, избирательные шансы у обоих Бердымухамедовых хорошие. 15 лет назад Аркадаг набрал почти 90% голосов избирателей, а на выборах 2012 года более 97% голосов.

Конечно, кроме нужного кандидата на предстоящих выборах будут и другие. Как и десять лет назад, ими могут стать крупные туркменские политики и топ-менеджеры из аппарата Бердымухамедова. Тогда на пост претендовали системные чиновники «высших эшелонов» — министры, заместители глав велаятов, управляющие государственными концернами и нефтегазовыми компаниями. Все они набрали не более 2% голосов. Абстрактные представители оппозиции, которых Бердымухамедов дерзко призывал участвовать в качестве кандидатов, не были зарегистрированы.

Запланированная смена власти в Туркменистане для нынешнего руководства лучше незапланированной. Возможно, об этом в Ашхабаде задумались после декабрьских протестов в Казахстане, прошедших, в числе прочего, под лозунгом «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

 

 

Горящие государственные здания в соседней республике могли форсировать эпоху перемен в Туркмении, учитывая последовавший за митингами массовый исход родственников экс-президента Нурсултана Назарбаева (был у власти 28 лет) из правительства и руководства крупных компаний. Увы, в случае с Казахстаном даже передача президентского кресла Касым-Жомарту Токаеву не предотвратила бунт.

Судя по всему, мягкие перемены и «театральная» смена власти больше не панацея для азиатских постсоветских республик. Но у президента Бердымухамедова, набравшего на прошлых выборах около 100% голосов, причин для волнения, казалось бы, нет.

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