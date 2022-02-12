Уроки Казахстана. Почему Бердымухамедов уходит и кому передаст пост президента Туркмении

Туркменистан вступает в новую эпоху: президент Гурбангулы Бердымухамедов, кажется, намерен покинуть свой пост. Утром 12 февраля республиканский глава распорядился начать подготовку к внеочередным президентским выборам — они пройдут 12 марта, уточнили в ЦИК страны.

Накануне харизматичный Аркадаг («повелитель туркмен», как назвал себя сам Бердымухамедов) объявил о принятии «непростого решения о себе». Он напомнил, что два года назад достиг почтенного возраста пророка Мухаммеда (сейчас политику 64 года), а также намекнул на молодого преемника в президентском кресле.

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — сообщил Бердымухамедов государственным СМИ.

Учитывая особенности туркменской политической системы, выстроенной пока еще действующим президентом за 15 лет правления, следующим республиканским главой с большой долей вероятности может стать его сын — 40-летний Сердар Бердымухамедов.

wikipedia.org / The Official CTBTO Photostream - Courtesy visit by Turkmenistan / CC BY 2.0

«По указке отца»

Транзит власти в Туркменистане готовился как минимум год. В начале прошлого марта Бердымухамедов назначил сына Сердара вице-премьером страны. Должность традиционно считается переходной.

«Карьерный рост [Сердара Бердымухамедова] говорит о том, что идет определенная подготовка к сценарию смены власти. Но против этого сценария играет то, что сам президент Туркменистана, судя по его активному присутствию в медиа и активным увлечениям различного рода, в полном здравии и никуда не собирается уходить. Это сценарий скорее на будущее, подготовка преемника», — заявлял ранее научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Именно через пост вице-премьера сам Аркадаг пришел к президентству в 2007 году после смерти первого постсоветского главы республики и бывшего члена Политбюро ЦК КПСС Сапармурата Ниязова.

Перед тем, как возглавить страну, вице-премьер Бердымухамедов пообещал ближайшему окружению Ниязова сохранить их полномочия и курс первого президента. Но придя к власти он тут же зачистил «ниязовские» элиты в государственном аппарате и принялся демонтировать культ личности Туркменбаши (Ниязов носил титул «главы туркмен»). Как выяснится позже, чтобы воздвигнуть культ свой.

Pr Scr youtube.com / Хроника Туркменистана

Эта показательная «дворцовая» стратегия 15-летней давности фактически исключает, что на выборах 12 марта победит кандидат, не связанный с Бердымухамедовым. Президент, получивший в 2020 году статус пожизненного сенатора, едва ли намерен рисковать положением своей семьи и полномочиями лояльных чиновников.

Единственный сын президента в «большой политике» уже давно — и понятно, к чему его готовили все эти годы. Сердар представлял Туркменистан при ООН в Женеве, возглавлял Ахалский велаят (столичный регион, между прочим), был министром промышленности, замминстра иностранных дел и даже руководил Высшей контрольной палатой.

Сложно сказать, насколько Бердымухамедов-младший был успешен в роли госуправленца. Но в качестве автономного политика его представить сложно.

Во-первых, нелегко подчеркнуть свою индивидуальность в тени отца-президента, известного весьма эксцентричными инициативами вроде чтения рэпа, диджейских сетов, публичного сжигания наркотиков в печи и объявления национального праздника в честь собак породы алабай. Во-вторых, знакомые Сердара описывают его как «не слишком амбициозного и целеустремленного человека», который делает все «скорее по наитию» или указке властного родителя.

gov.spb.ru / Пресс-служба администрации Петербурга

В третьих, Бердымухамедов-старший может покинуть пост лишь номинально, но сохранить за собой контроль над республикой в роли «серого кардинала». На это намекает последнее выступление президента на внеочередном заседании Народного Совета Туркменистана 12 февраля, где тот и объявил об уступке государственного управления молодым руководителям. На этом же заседании была принята программа развития страны до 2052 года, гордо озвученная Бердымухамедовым: в документе расписаны государственные стратегии и реформы на 30 лет вперед.

Это означает, что передавать вожжи госуправления «чужим» президент не намерен, но рассчитывает на династию — к счастью, у Бердымухамедова есть любимый внук Керимгулы, уже полюбившийся публике своим музыкальным талантом. Но пока подросток не думает о бремени власти и учится заграницей.

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Кто, если не он?

Речь Бердымухамедова была интригующей, но все же прямым текстом о своем уходе в отставку он не заявлял. Не исключено, что в выборах будет участвовать и сам президент. Информации о потенциальных конкурентах пока нет, но судя по выборам 2007 года, избирательные шансы у обоих Бердымухамедовых хорошие. 15 лет назад Аркадаг набрал почти 90% голосов избирателей, а на выборах 2012 года более 97% голосов.

Конечно, кроме нужного кандидата на предстоящих выборах будут и другие. Как и десять лет назад, ими могут стать крупные туркменские политики и топ-менеджеры из аппарата Бердымухамедова. Тогда на пост претендовали системные чиновники «высших эшелонов» — министры, заместители глав велаятов, управляющие государственными концернами и нефтегазовыми компаниями. Все они набрали не более 2% голосов. Абстрактные представители оппозиции, которых Бердымухамедов дерзко призывал участвовать в качестве кандидатов, не были зарегистрированы.

Запланированная смена власти в Туркменистане для нынешнего руководства лучше незапланированной. Возможно, об этом в Ашхабаде задумались после декабрьских протестов в Казахстане, прошедших, в числе прочего, под лозунгом «Шал, кет!» («Старик, уходи!»).

Горящие государственные здания в соседней республике могли форсировать эпоху перемен в Туркмении, учитывая последовавший за митингами массовый исход родственников экс-президента Нурсултана Назарбаева (был у власти 28 лет) из правительства и руководства крупных компаний. Увы, в случае с Казахстаном даже передача президентского кресла Касым-Жомарту Токаеву не предотвратила бунт.

Судя по всему, мягкие перемены и «театральная» смена власти больше не панацея для азиатских постсоветских республик. Но у президента Бердымухамедова, набравшего на прошлых выборах около 100% голосов, причин для волнения, казалось бы, нет.