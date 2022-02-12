Рассекречено пророчество известного старца Распутина о коронавирусе

Известный старец, друг царской семьи Романовых Григорий Распутин предсказал «белую чуму» в XXI веке, которая унесет жизни многих людей.

Перед смертью Распутин сделал страшное предсказание. Толкователи расшифровали его пришли к выводу, что в пророчестве речь шла о пандемии коронавируса, которая накрыла мир в XXI веке. Старец предрек, что новая напасть будет страшнее всех известных. Также в пророчество указано время, когда случится беда.

«Когда Содом и Гоморра возвратятся на землю, и когда на женщинах будет мужское платье, на мужчинах — женское, вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой как капля перед океаном», — пророчил Распутин.

Пророк не оставил точной даты, но все в его предсказании указывает на XXI век — время терпимости к нетрадиционной ориентации и смешения гендерных принадлежностей.

«Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму», — говорится в пророчестве.

Эксперты утверждают, что Распутин предвидел пандемию COVID-19, высокую смертность и отсутствие лекарств от болезни. Это видение старца сбылось, как и многие другие.